39-летняя исполнительница продемонстрировала точеную фигуру.

Известная певица, экс-"виагра" Вера Брежнева продемонстрировала своим поклонникам очередной роскошный образ.

Серией снимков 39-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также"Водные процедуры": Вера Брежнева топлес сверкнула пышной грудьюВ кадре исполнительница предстала в трендовом осеннем "луке" - чёрных брюках палаццо и молочном укорочённом свитере с деревянными пуговицами. Дополнила свой образ Брежнева лаконичными украшениями на шее, пальцах и цепочкой на ноги.

На камеру Вера позировала босиком, также она продемонстрировала свою точеную фигуру. Для снимка артистка распустила волосы, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Кто такая Вера Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.

Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

Автор: Ольга Робейко