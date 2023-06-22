Пока нет точной информации, сама ли Брежнева решила отказаться от ВНЖ в России.

Украинскую певицу Веру Брежневу лишили вида на жительство в Российской Федерации.

По данным издания Комсомольская правда, документ артистки, подтверждающий право временно или постоянно проживать в РФ, был аннулирован, из-за чего ИП Киперман В. В. (в документах Брежнева оставила фамилию бывшего мужа, – ред.) на территории страны был ликвидирован.

За время концертной деятельности в России певица и ее муж Константин Меладзе не получали паспортов РФ.

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"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", – рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Вера Брежнева - ее позиция

После 24 февраля 2022 года Брежнева выехала из РФ, где долгое время жила. Она помогала украинским беженцам в Польше, также она выпустила несколько песен на украинском языке. Известная певица Лайма Вайкуле рассказала, что Брежнева находится в Риге.

Недавно Российские пропагандистские СМИ заявили, что Вера Брежнева якобы выступает перед олигархами и может приезжать на территорию страны-агрессора с корпоративами.

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