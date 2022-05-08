Известный шеф-повар поздравил с Днем матери самую родную женщину в своей жизни.

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво не смог пройти мимо Дня матери, который сегодня отмечают в Украине. В честь этого праздника он показал фото со своей мамой. В Instagram-блоге он публично обратился к женщине и сказал, когда сможет к ней приехать.

"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины. С днем Матери, моя дорогая. Спасибо за то, что я на этом свете", - трогательно написал шеф-повар.

В публикации он добавил фото со своего детства и юности.

Также Хименес-Браво показал недавние кадры, сделанные во время отпуска со своей родительницей.

Напомним, Эктор Хименес-Браво впервые рассказал, как однажды стал жертвой преступной группы - его избили почти до смерти и бросили в лесу.

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