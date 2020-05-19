"Привет из 90-х": соблазнительная Брежнева в облегающем костюме покрутила бедрами перед зеркалом (видео)

Украинская певица Вера Брежнева заставила поклонников разволноваться из-за ее безумно соблазнительных танцев.

38-летняя певица, экс-участница "ВИА ГРЫ" Вера Брежнева, как и многие другие знаменитости, находится на карантине и скучает по гастрольной деятельности, командировкам и частым разъездам. На фоне пандемии поп-исполнительнице пришлось снизить свою активность, взяв незапланированный отпуск.

Читайте такжеБрежнева показала домашние развлечения с Меладзе на карантине (видео)

На личной страничке в Instagram возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе поделилась видеороликом из гримерной, представ перед объективом камеры в облегающем металлизированном комбинезоне серебристого оттенка. Образ певицы дополнили лаконичные босоножки.

Наряд идеально сел на ее стройную фигуру, подчеркнув все прелести.

Горячая блондинка подошла к зеркалу и засняла на телефон плавные движения. Примечательно, что в этот момент стояла тишина, и "музыка" играла только у артистки в голове. Брежнева повиляла бедрами и улыбнулась самой себе в отражение.

"Предконцертная ностальгия 🤍 #скучаю", - подписала певица.

За 20 минут пост собрал более 70 000 лайков. Преданные поклонники засыпали Веру комплиментами. Правда, некоторым не понравились "мужские" плечи ее наряда.

«Ах, как хороша», «Чудо-женщина», «Привет из 90-х, у меня тоже где-то есть такой наряд», «Что за штучка эта Вера!», «Ножки очень стройные», «Никогда бы не поверила, что у вас есть взрослая дочь», "Костюм не нравится, плечи как у мужчины....", "Как Меладзе это терпит?" - такие комментарии появились под свежими кадрами певицы.

Отметим, что в самоизоляции Брежнева проводит больше времени с семьей. А в ее сториз и на странице стало появляться больше кадров с мужем Константином Меладзе.