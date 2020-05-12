"Папа и дочь": Брежнева показала нежное фото с Меладзе, но нарвалась на критику

Певица поздравила композитора с днем рождения, но даже в такой день получила волну критики в свой адрес.

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, поделилась новой фотографией с мужем, российским композитором Константином Меладзе.

Соответствующее фото 38-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица поздравила композитора с днем рождения, но даже в такой день получила волну критики в свой адрес.

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На черно-белом снимке Меладзе трогательно целует Брежневу в лоб. Такой фотографией Вера поздравила Константина с днем рождения – 11 мая композитору исполнилось 57 лет.

"День рождения Гения", – подписала фото певица

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, но нашлись и те, кто раскритиковал снимок. В частности, пользователей смутила разница в возрасте между артистами.

"Дед и внучка", "Это твой папа?", "Папа с дочкой", "Я думала, что это папа", – писали в комментариях поклонники.

"Папа и дочь... я бы подписала", - говорится в одном из самых популярных комментариев под снимком, собравшем почти сотню лайков.