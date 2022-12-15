14 декабря Сара отметила свой день рождения.

Украинская певица Вера Брежнева поздравила свою младшую дочь Сару с 13-летием и показала ее праздничное фото.

В кадре Сара позирует в длинном черном платье со шлейфом и в туфлях на каблуке. Вьющиеся локоны девушка распустила, чем прибавила образу элегантности и женственности.

"Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше. Пусть все сбудется", - подписала фото Брежнева.

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Также певица показала, как с годами менялась ее дочь: "Цыпленок превратился в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет".

Отметим, Вера Брежнева родила Сару в декабре 2009 года от бизнесмена Михаила Кипермана. Также она воспитывает дочь от Виталия Войченко - Соню. Однако ни с одним, ни с другим мужчиной у нее не сложились отношения.

В октябре 2015 года Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

Напомним, ранее Вера Брежнева появилась на улицах Берлина в сине-желтом аутфите.

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