Людмила Барбир продемонстрировала безупречный вкус в выборе вечернего наряда.

Вчера вечером в Киеве состоялась церемония награждения Effie Awards Ukraine 2024, которая собрала лучших представителей маркетинговой индустрии. Ведущей мероприятия стала известная украинская телезвезда Людмила Барбир, которая поразила всех своей элегантностью и профессионализмом. Об этом пишет 1+1 Украина.

Людмила появилась на публике в изысканном платье с цветочным принтом и акцентными плечами, что подчеркивало ее утонченный вкус и женственность. Вечерний макияж довершил ее безупречный образ, добавив нотку гламура и торжественности.

Вместе со своим коллегой, Егором Гордеевым, они блестяще провели церемонию награждения. В этом году Effie Awards Ukraine отметился рекордным количеством работ за все 18 лет существования премии в Украине, превзойдя даже рекордный 2021 год.

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Effie Awards Ukraine - это самая престижная награда в области маркетинговых коммуникаций, которая вручается за достижения в эффективности рекламных кампаний.

1+1 media и телеканал 1+1 Украина выступили медиа партнерами этого выдающегося события, обеспечивая широкое освещение церемонии и ее результатов.

Напомним, популярная телеведущая поделилась переживаниями о разлуке с мужем, который служит в ВСУ.

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