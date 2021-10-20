Знаменитость гордится своей наследницей, в этом году Василина перешла в восьмой класс.

Украинская телеведущая, которая похвасталась идеальной фигурой в бикини, Лидия Таран поделилась с поклонниками новыми снимками своей единственной дочери Василины.

Сегодня, 20-го октября, для наследницы звезды 1+1 ответственный день, она фотографируется для фото на паспорт. Недавно ей исполнилось 14 лет, поэтому дочь Таран и Доманского скоро впервые получит важный документ. Для удачного кадра она уложила аккуратно волосы и надела гольф темного цвета. Многие поклонники часто отмечают, что Василина растет точной копией своей звездной мамы.

Лидия Таран: работа и личная жизнь

Читайте также"Не жди меня, мама": экс-жена Павлика показала душераздирающее видео с умершим от рака сыномЛидия Таран, которая кроме основной профессии, занимается своим социальным проектом "Осуществить мечту". Его цель — реализовать мечты тяжелобольных детей в Украине. К слову, она работает в журналистике почти 30 лет, однако начинала она свой путь с радио.

Звезда ТСН Лидия Таран всегда держала свою личную жизнь под семью замками. Известно, что в 2005 году она познакомилась с шоуменом Андреем Доманским. Между звездной парой закрутился роман, который перерос в появление на свет дочери Василины. Однако рождение совместной наследницы не сохранило их отношения, в 2010 они расстались.

44-летняя Таран признается, что мечтает о счастливом браке и рождении второго ребенка.

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Автор: Каролина Гайдук