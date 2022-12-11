Он запросил 150 тысяч долларов за выступление на концерте.

Российский музыкант Валерий Леонтьев, который уже около 20 лет живет в США, готов вернуться на родину за крупную сумму денег. По данным росСМИ, артист запросил 150 тысяч долларов за выступление на концерте.

Отмечается, что главным условием приезда Леонтьева в Россию является предоплата в размере 50% гонорара. Также ему должны предоставить личный Mercedes-benz, носильщиков багажа, виски Macallan с мясной нарезкой и суточные 300 долларов.

Кроме того, музыканту нужен люксовый номер в отеле с заклеенными черными пакетами окнами. А его костюмеры должны жить по соседству.

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Стоит отметить, что ранее Валерия Леонтьева приглашали на российский фестиваль "Песня года", однако тогда он отказался приезжать.

Представители артиста говорили, что он хочет взять паузу в творческой карьере. К тому же поговаривают, что он перенес несколько операций на ногах.

Позиция Валерия Леонтьева относительно войны в Украине

РосСМИ сообщали, что артист в начале полномасштабного российского вторжения находился в стране-агрессоре, однако вскоре он тайно покинул Россию.

О войне он молчит. Последний его пост в соцсетях датирован 20 февраля. Тогда он поздравил своего друга с днем рождения. Больше Леонтьев ничего не постил.

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