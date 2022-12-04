Валерий Леонтьев отказался выступать на российской премии.

Российский певец Валерий Леонтьев с 1981 года ни разу не пропустил премию "Песня года", однако в этом году его не оказалось среди посетивших мероприятие знаменитостей.

Ранее на "Песне года" всегда мелькали Валерий Меладзе, София Ротару, Валерий Леонтьев. И если первые двое артистов в этом году не приняли участие в шоу из-за осуждения войны в Украине, то Леонтьеву, кажется, просто надоело жить на две страны, так как он уже давно поселился в США.

РосСМИ сообщают, что артиста таки позвали на награждение премией, однако он отказался от участия.

Видео дня

"Долгие годы эпатажный "казанова" жил фактически на две страны, продолжая активно зарабатывать в России. Теперь же свои хиты он будет петь, по всей видимости, только для жены. На официальном сайте нет ни одной актуальной даты концертов певца в России или за рубежом. А запланированные выступления отменены", - сообщает eg.ru.

Журналисты неоднократно интересовались у директора Леонтьева относительно планов артиста. Ответ всегда был один - он хочет взять паузу в творческой карьере. К тому же в сети ходят слухи, что у певца проблемы со здоровьем. Поговаривают, что он перенес несколько операций на ногах.

Напомним, украинка Anna Asti продалась за премию "Дуэт года" с Киркоровым.

Вас также могут заинтересовать новости: