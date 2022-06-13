Сын обвинил музыканта в том, что из-за него его перевели в штаб.

Украинский музыкант, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин вспомнил, как однажды поссорился со своим 25-летний сыном, который в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "24 канал".

Харчишин рассказал, что когда активные боевые действия закончились на севере Украины, его сына перевели в штаб. При этом Дмитрий воспринял такую новость в штыки, так как подумал, что звездный отец "подмазал" его командованию.

"Я ему сказал: "Не знаю твоего командования, не знаю, в каком ты батальоне и где служишь. Знаю только, что ты там и все. Поверь мне, я ничего не делал для того, чтобы ты очутился в штабе". Мы с ним немного поругались, но потом он понял, что я к этому не причастен", - рассказал артист.

Стоит отметить, что у Харчишина есть еще два сына, которые сейчас находятся за границей.

Напомним, ранее Валерий Харчишин предположил, куда исчез Олег Винник.

Вас также могут заинтересовать новости: