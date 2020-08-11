Муж исполнительницы хита "Ягода-малина" развеял слухи о ее коме

Оказывается, что певица упала в ванной.

Известная певица Валентина Легкоступова впала в кому в результате падения в ванной.

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Сейчас она уже пришла в сознание, передает Starhit.

Ее супруг Юрий Фирсов рассказал, что Валентину скоро выпишут из больницы. А распространение информации о том, что она впала в кому после злоупотребления алкоголь - это ложь.

"Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" — заявил Фирсов.

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