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Муж исполнительницы хита "Ягода-малина" развеял слухи о ее коме

16:34, 11 августа 2020
Звезды
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Певица пришла в сознание / instagram.com/legkostupovavalentina

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Сейчас она уже пришла в сознание, передает Starhit.

Ее супруг Юрий Фирсов рассказал, что Валентину скоро выпишут из больницы. А распространение информации о том, что она впала в кому после злоупотребления алкоголь - это ложь. 

"Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" — заявил Фирсов.

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