Артист уже не первый раз устраивает благотворительные мероприятия для поддержки родины.

Святослав Вакарчук, который после начала полномасштабной войны активно помогает армии, дал концерт в Лондоне. Во время мероприятия музыканту и его команде удалось собрать кругленькую сумму на восстановление пострадавших из-за боевых действий больниц. Также средства направят на покупку медицинского оборудования. Об этом Святослав написал в своем Instagram-блоге.

Стоит отметить, что мероприятие состоялось в зале исторического здания Canada House на Трафальгарской площади. Соорганизатором выступления стала одна из самых крупных благотворительных организаций мира - Crown Agents International Development.

"Во время "A Night for Ukraine" в Лондоне я рассказывал о том, что сам видел, почувствовал и слышал за последний год на фронте, в шелтерах и госпиталях. Пел разное: и песни "Океана Эльзы", и что-то новое, и даже украинские народные. Скажу, как есть: рад, что могу через свои выступления привлекать и прямую финансовую помощь, и каждый раз напоминать странам мира, что мы благодарны за поддержку и нуждаемся в ней еще, чтобы вместе и дальше продолжать борьбу до победы", - поделился впечатлениями после концерта Святослав Вакарчук.

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Вакарчук сообщил, что для украинских больниц ему удалось собрать более 3.3 миллиона фунтов - около 147 миллионов гривень.

Напомним, Вакарчук рассказал, каких россиян нельзя считать врагами.

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