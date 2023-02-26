По его словам, есть россияне, которые осудили войну в Украине.

Украинский певец Святослав Вакарчук, который с начала полномасштабного российского вторжения ездит по гарячим точкам и поддерживает боевой дух воинов ВСУ, высказался о "хороших русских".

Он заявил, что есть ряд россиян, которые не поддержали войну в Украине, поэтому их нельзя называть врагами.

"Есть большое количество ситуаций, когда те, кто в России - актеры, музыканты и так далее - нашли в себе силы выступить против происходящего ужаса. Они говорят: "Мы - не российское государство, мы отдельно". Это совсем другая история: если они искренне желают победы Украине, тогда их врагами считать не нужно", – сказал Вакарчук в интервью DW.

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При этом он убежден, что те россияне, которые молчат о войне в Украине и агрессии РФ, - это враги. Они такие же, как и те, кто открыто поддерживает геноцид украинского народа.

"На войне мир черно-белый. На войне не бывает "вне". А молчать - это тоже молчаливая поддержка врага, и тогда ты часть врага, и тогда мое отношение к тебе, как к врагу", - добавил Вакарчук.

Напомним, ранее Олег Скрипка назвал Надю Дорофееву "циничной".

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