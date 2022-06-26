О визите литератора сообщил украинский активист Сергей Стерненко.

Российский писатель Дмитрий Быков приехал в Киев. Об этом сообщил известный активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. Комментаторы возмутились этому поступку.

На фотографии, которую опубликовал Сергей в социальной сети, российский литератор предстал в футболке с сине-желтым сердцем.

Отмечается, что в своих официальных каналах он ничего не сообщал о предстоящем визите.

"Пока российские ракеты летят в наши дома, к нам в Киев приперся россиянин Дмитрий Быков. Он нам расскажет, как надо жить. Напомню, Быков говорил, что судьба Одессы вне российского контекста будет плачевной, что оккупация Украины СССР была лучшим вариантом нашего сосуществования с россиянами и требовал открывать у нас русскоязычные школы", - написал Сергей Стерненко.

Комментаторы также возмутились: "Геть з України, москаль некрасівий!", "Кто пускает сюда этих пи**расов и почему?", "Достаточно москалю надеть футболку с сине-желтым флагом, и повсюду зеленый свет. Как же мы себя не уважаем".

Отметим, сейчас Дмитрий Быков уже почти год живет в США и оттуда критикует политику Кремля. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что хочет приехать в Украину, чтобы способствовать ее восстановлению.

Напомним, пропутинская певица Валерия опозорилась на сцене и попала на видео.

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