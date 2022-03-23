Вакарчук говорит, что война - это не политика.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записался в ряды Вооруженных сил Украины, однако руководство пока поручило звезде вдохновлять воинов своими выступлениями.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сейчас певец выступает в разных городах Украины, чтобы поддержать граждан, пострадавших от атак российских войск.

Сейчас Вакарчук уже лейтенант ВСУ.

"Как только я оказался во Львове, я пошел в военкомат и записался в армию. Теперь я лейтенант ВСУ. Командирован во Львовскую гражданскую администрацию", - рассказал музыкант журналистам.

Львовская ВГА дала звезде поручение ездить по Украине и вдохновлять людей.

"Поэтому я на своем месте, а если нужно – то буду защищать страну с оружием в руках", - заявил он.

Вакарчук говорит, что война – это не политика: "В войне – только два цвета: черный и белый. И либо ты на белой стороне, и ты защищаешь свое государство, и тогда ты делаешь все для этой победы. И кладешь на алтарь победы свою известность, свои знания, свои возможности, свои спортивные достижения. И так далее. Или ты на "черной" стороне. И любой, кто не помогает, а говорит: я тут ни при чем, - он помогает врагу".

Он добавил, что россияне, которые поддерживали Украину все эти годы молчали о преступлениях Кремля. Теперь они расплачиваются тем, что сами вынуждены покидать Россию.

"С теми людьми, которые действительно чувствуют и переживают, очень тяжелая ситуация. Они упустили момент, когда могли влиять на ситуацию, когда их слово что-то значило. Когда я просил их говорить в 2015-м – они молчали. Говорили, что им еще жить в этой стране, а закончилось тем, что они уехали из этой страны и неизвестно вернутся ли", - отметил музыкант.

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