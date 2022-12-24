Видеозаписью он поделился в своем блоге. Там он чувственно исполнил символичную песню "Човен".

Лидер группы "Океан Эльзы" спел песню "Човен" прямо на Антоновском мосту. Там он устроил импровизированное выступление под гитару. Видеозаписью музыкант поделился в своем блоге.

Отметим, что Антоновский мост практически каждый день оказывается под прицелом российских захватчиков.

"Війнами втомлена, та ніким не зломлена

Видео дня

Розквітай, земле ти моя

Голодом морена, але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я", - символично спел Вакарчук.

Вот как он прокомментировал символизм своего выступления там:

"Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен и символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен".

Реакция соцсетей

"Святослав, спасибо за ваши песни и ваш труд!"

"Помните тех ребят, которые погибли на этом мосту…"

"Спасибо за поддержку! Обязательно победим!"

Напомним, Вакарчук трогательно спел на "мосту Кличко" после взрыва.

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