Блогерша объяснила, почему у нее такой маленький живот.

Известная украинская блогерша Саша Бо (Тарнавская) рассказала о своей беременности. Как оказалось, у нее диагностировали определенную особенность, которая встречается очень-очень редко.

"Моя беременность протекает с аномалией. При первом же обследовании мне сообщили, что в пуповине лишь одна артерия (в норме 2 артерии и 1 вена). Диагноз: ЕАП. Такая особенность встречается у <1% всех беременностей. При каждом скрининге мне подчеркивали, что причин для волнения нет, ребенок развивается нормально", - рассказала блогерша.

Она отметила, что очень беспокоилась за свою беременность. Она начала еще больше беспокоиться, когда начала замечать, что результаты УЗИ не соответствуют нормам.

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"Ребеночек начал будто отставать в размерах. Мне объяснили, что из-за такой особенности она родится маленькой, однако здоровой. Я пришла домой и нагуглилась до того, что пошла делать НИПТ почти на 30-й неделе. Представьте мои переживания, когда я увидела строки о хромосомных болезнях, врожденных пороках развития сердца и сосудов, мочевыделительной системы, органов брюшной и грудной полости. Я верила своим врачам, но убедиться была должна! Результаты отличные. Никаких мутаций или нарушений, кроме гена фолатного цикла. Я носитель. Мне только отрегулировали питание", - написала Бо.

Блогерша рассказала, что сейчас она успокоилась. Потому что ждет дочь, которая будет, по ее словам, "маленькой, но здоровой". Также она объяснила, почему так сильно волновалась. В начале полномасштабной войны Бо была беременна, но потеряла ребенка.

Что известно о личной жизни Саши Бо

Блогерша состоит в браке с Платоном Тарнавским. О беременности от него бо рассказала в мае 2023. также блогерша воспитывает двоих детей от бывшего мужа Александра Пустовита.

Летом рассказывала о трудностях во время беременности. Блогерша признавалась, что она не может делать то, что любит.

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