Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая совсем скоро впервые станет мамой, рассекретила пол будущего малыша. Звезда сети устроила громкую вечеринку, во время которой стало известно, кто у нее родится.
Блогерша уже на последних неделях беременности, но только сейчас она решила организовать гендер-пати. Сама же девушка говорила, что для нее не важен пол ребенка, главное, чтобы он был здоровым.
В своем Instagram Юлия поделилась кадрами с важного праздника. На фотографиях она показалась со своим 29-летним женихом Константином. Как известно, пара в отношениях больше года, а сделал предложение любимой мужчина в октябре 2023 года. Однако жениться пара пока что не спешит.
Для вечеринки Верба со своим возлюбленным выбрали образы в синих тонах. Юлия появилась на празднике в длинном синем платье, а ее избранник в синей рубашке с короткими рукавами и классических брюках. Поэтому, поклонники предположили, что пара уже знает пол будущего малыша и у них родится мальчик.
Однако оказалось иначе. Блогерша станет мамой девочки. Она опубликовала трогательное видео, на котором можно увидеть розовые фейерверки.
В комментариях подписчики уже присоединились к поздравлениям и оставили много приятных слов для пары:
- Вау! Поздравляю, быть мамой девочки - это особое счастье!"
- "Как красиво, искренние поздравления"
- "И снова плачу, да что же такое. Мы очень ждем появление этой принцессы на свет"
Напомним, ранее Юлия Верба рассекретила, чем занимается ее жених, который сидел в СИЗО.