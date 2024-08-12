21-летняя звезда сети поделилась трогательным видео.

Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая совсем скоро впервые станет мамой, рассекретила пол будущего малыша. Звезда сети устроила громкую вечеринку, во время которой стало известно, кто у нее родится.

Блогерша уже на последних неделях беременности, но только сейчас она решила организовать гендер-пати. Сама же девушка говорила, что для нее не важен пол ребенка, главное, чтобы он был здоровым.

В своем Instagram Юлия поделилась кадрами с важного праздника. На фотографиях она показалась со своим 29-летним женихом Константином. Как известно, пара в отношениях больше года, а сделал предложение любимой мужчина в октябре 2023 года. Однако жениться пара пока что не спешит.

Для вечеринки Верба со своим возлюбленным выбрали образы в синих тонах. Юлия появилась на празднике в длинном синем платье, а ее избранник в синей рубашке с короткими рукавами и классических брюках. Поэтому, поклонники предположили, что пара уже знает пол будущего малыша и у них родится мальчик.

Однако оказалось иначе. Блогерша станет мамой девочки. Она опубликовала трогательное видео, на котором можно увидеть розовые фейерверки.

В комментариях подписчики уже присоединились к поздравлениям и оставили много приятных слов для пары:

Вау! Поздравляю, быть мамой девочки - это особое счастье!"

"Как красиво, искренние поздравления"

"И снова плачу, да что же такое. Мы очень ждем появление этой принцессы на свет"

Напомним, ранее Юлия Верба рассекретила, чем занимается ее жених, который сидел в СИЗО.

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