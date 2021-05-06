Принц Уильям и Кейт Миддлтон запускают собственный канал на YouTube.
Об этом сообщает Fox News.
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Как сообщается, королевская чета также отказалась от своей учетной записи в Instagram «KensingtonRoyal» в пользу герцога и герцога Кембриджского.
В среду принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон запустили собственный канал на онлайн-платформе, поделившись новым 25-секундным промо-видео.
На канале пары на YouTube уже есть обширный плейлист с видео с предыдущих встреч и посещений.
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