На канале пары уже есть обширный плейлист с видео.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запускают собственный канал на YouTube.

Об этом сообщает Fox News.

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Как сообщается, королевская чета также отказалась от своей учетной записи в Instagram «KensingtonRoyal» в пользу герцога и герцога Кембриджского.

В среду принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон запустили собственный канал на онлайн-платформе, поделившись новым 25-секундным промо-видео.

На канале пары на YouTube уже есть обширный плейлист с видео с предыдущих встреч и посещений.

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Автор: Екатерина Лиманская