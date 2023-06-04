Певица Джамала, которая активно выступает по миру с благотворительными концертами, спела в Нью-Йорке. На мероприятие пришли украинская и американская актриса Иванна Сахно, дочь путинистки Снежаны Егоровой Стася Ровинская, диджей Даша Коломиец и многие другие.
В ходе благотворительного концерта состоялся аукцион в поддержку украинских воинов. Среди лотов был футбольный мяч с подписью футболиста Андрея Шевченко. По итогам мероприятия победительница Евровидения-2016 сделала пост в Instagram и поблагодарила всех, кто приобщился к этому делу.
"Почти трехчасовой концерт. Еще и так много друзей пришло поддержать! Люблю! Спасибо за ценный лот Андрею Шевченко. Вырученные средства за каждый лот будут направлены на нужды наших защитников", - сообщила Джамала.
Звезда сообщила, что следующее подобное мероприятие планируется в Чикаго.
Реакция соцсетей
- "Приезжайте еще! Мы будем рады вас видеть"
- "Джамала, что ты сделала с залом? Мы и танцевали, и плакали, и веселись, и хлопали, и подпевали, и кричали. Я вообще не помню, когда я такие яркие эмоции испытывал от концерта! Ты просто супер!"
- "Джамала, спасибо вам за все, что делаете. Слава Украине!"
Напомним, Джамала озвучила свое мнение по поводу деоккупации Крыма.