Сыну путиниста скоро исполнится 18 лет.

Российсккий певец Николай Басков в период с 2001 по 2008 год был женат на Светлане Шпигель, в браке с которой у него родился сын Бронислав. Вскоре мальчику исполнится 18 лет, однако путинист не будет присутствовать на празднике своего наследника.

Известно, что после разрыва со Светланой, ее отец и по совместительству экс-продюсер Баскова Борис Шпигель запретил артисту видется со своим внуком.

К слову, сейчас в сети "всплыло" давнее фото Бронислава, сделанное еще в 2016 году. Заметно, что парень никогда не был блондином, как его отец.

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Также обнародовано фото Светланы Шпигель, сделанное в 2020 году. После развода она вновь вышла замуж, но и этот брак уже распался. Экс-жена Баскова не ведет соцсети и не выходит в свет. Поговаривают, что она переехала в Израиль, но вроде как потом вернулась в Москву.

О бывшей жене и сыне путинист не рассказывает. Это запрещенная тема в любом интервью.

Отметим, Николай Басков поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Путинист неоднократно бил поклоны Кремлю и диктатору Путину.

Напомним, ранее Николай Басков жестко опозорился на корпоративе.

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