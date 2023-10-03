Сам шоумен молчит о предательстве крестного отца своей дочери.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов поделился информацией, что кум шоумена Анатолия Анатолича спонсирует ракеты, которые Россия запускает в Украину.

Так, танцор Андрей Царь, который ранее состоял в гражданском браке со Светланой Лободой, крестил дочь Анатолича - Лолиту. Сейчас же мужчина работает на российский рынок и платит налоги в казну страны-агрессора.

При этом, как говорит Беспалов, Анатолич молчит о позиции Царя относительно полномасштабного вторжения в Украину. В то же время он активно критикует опальных Регину Тодоренко и Ани Лорак.

"Вот оно лицемерие. От Анатолия Анатолича не стоит ждать ничего осмысленного, потому что этот персонаж работает по старым правилам шоу-бизнеса - он "топит" тех, кого удобно. А, по сути, отвлекая маневр от факапа с Царем и его предательства, мы переключаемся на Лорак, Тодоренко и других предателей. Но всегда нужно начинать с себя. Правда, Анатолий Анатолич?" - сказал блогер.

Он отметил, что поведение Анатолича - это лицемерие высшей степени:

"В целом Анатолич никогда из себя ничего не представлял - ни как человек, ни как профессионал, ни как журналист. Вся его заслуга - его талантливая жена, которая сумела создать крутую шоу-бизнесовую "махину" в украинском шоу-бизнесе".

Напомним, ранее Анатолий Анатолич пристыдил украинцев, говорящих на русском языке.

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