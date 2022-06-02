Оскар Кучера негативно высказался в адрес Макса Барских.

Украинский артист Макс Барских всегда открыто выражал свою антивоенную позицию. Более того, он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину, и запретил использование своей музыки в стране-агрессоре. Но в России это вызвало недовольство.

При этом недавно стало известно о том, что его музыка вновь стала доступна для российской аудитории. Тогда Барских заявил, что его команда работает над тем, чтобы удалить треки из доступных для россиян сайтов. По его словам, ему не нужны кровавые рубли.

"Я думаю, весь мир уже увидел, что Россией правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны", - сказал ранее Барских.

На это отреагировал и российский телеведущий и актер Оскар Кучера. Он пожелал Максу хорошей охраны на концертах, на которых будут присутствовать россияне.

"Чм* Барских, орущий два месяца назад, что для русских он петь не будет, и что мы все тут в России конченые, сперва открыл доступ к своим песням для России, а теперь уже и не против присутствия русских у него на концертах. Надеюсь, к нему придут на концерт, и я желаю ему хорошей охраны", - написал Кучера в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Макс Барских рассказал американскому изданию правду о войне в Украине.

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