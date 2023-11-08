Друг артиста Михаил Герцман заявил, что Леонтьев не намерен возвращаться в Россию.

Друг российского певца Валерия Леонтьева, деятель искусств Михаил Герцман рассказал, где сейчас находится артист.

В интервью одному из пропагандистских российских СМИ Герцман заверил, что сейчас Леонтьев вместе со своей семьей живет в Майами (США).

Герцман уточнил, что там артист давно обзавелся жильем, потому что хотел быть неузнаваемым на улицах.

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Также он добавил, что Леонтьев не намерен возвращаться в Россию.

"Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. А лет ему прилично", - подчеркнул Герцман.

Соответственно друг Леонтьева намекнул на позицию певца, что он против полномасштабного вторжения России в Украину. И что в России его бы признали "иноагентом" из-за осуждения путинской диктатуры.

Герцман добавил, что возвращаться на сцену Леонтьев не хочет: "К активной концертной деятельности он уже не вернется. Он наездился гастролями. Мне всегда его было жалко. Ему ездить надоело, хотя он запел бы с удовольствием".

Последние новости о Леонтьеве

Весной этого года Лайма Вайкуле высказалась о Леонтьеве, о котором почти ничего не слышно с начала полномасштабной войны. Она рассказала, что артист находится в США.

А росСМИ заявили, что состояние здоровья Леонтьева резко ухудшилось. Артисту приписывают немало болезней. На этот раз издания заявили, что певец перенес несколько серьезных операций.

Также российский продюсер Павел Рудченко рассказал, что раскрыто истинную позицию Валерия Леонтьева относительно войны в Украине.

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