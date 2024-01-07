Сеть возмутила такая компания.

Российский рэпер Моргенштерн был замечен в компании украинок. Недавно скандальный исполнитель вместе с участницами шоу "Холостяк-11" Адель Асанти и Кристиной Пустовар опубликовали совместное видео с отдыха на Бали. На нем парень сидит в центре, а одна из девушек кормит его борщом. После этого Моргенштерн говорит "дякую".

Само же видео порноактриса Адель Асанти подписала так:

"За такой украинский борщ грех не поблагодарить. Ласково украинизируем иноагента".

Видео дня

Рэпер недавно дал концерт на Бали. Девушки сопровождали его во время выступления и развлекались вместе за кулисами.

Реакция подписчиков

Видео, которое уже успело набрать почти 2000 лайков, начали активно обсуждать в сети. Подписчики возмутились поведением украинок, которые проводят время в компании россиянина.

В комментариях писали, что это настоящий позор. Девушкам советовали не водиться с ним и подчеркивали, что мужчина продолжает платить налоги в России, в то время, как она изготавливает на эти средства ракеты и дроны, которые уничтожают Украину и украинцев.

Кстати, российскому рэперу Моргенштерну запрещено приезжать в Украину, он внесен в "черный список" Минкульта. Сначала рэпер осудил полномасштабное вторжение, сбежал из России и даже выпустил клип о войне. Однако сейчас он говорит, что скучает по дому и не прочь вернуться.

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