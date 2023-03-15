РосСМИ выдают старое фото певца за новое.

Российский певец Михаил Шуфутинский, ставший героем мемов из-за своей песни "3 сентября", оказался в инвалидном кресле. Артист, попавший под санкции Украины, сильно травмировался. На фоне этого его принялись "хоронить" росСМИ.

"Я поскользнулся на льду, правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть ещё подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, ещё что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке. Мне так удобнее", - признался Шуфутинский.

После этого в сеть якобы "слили" фото обездвиженного артиста. На снимке Шуфутинский сидит в инвалидной коляске. Однако росСМИ опубликовали старое фото. Они разместили снимки 2009 года, когда артист сломал обе ноги, и выдали его за новые.

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Многие СМИ "подхватили" старое фото. Заголовки "пестрят" фразами о том, что Шуфутинский оказался обездвижен и его якобы настиг "злой рок", ведь он не в первый раз оказывается в инвалидной коляске.

Что Шуфутинский говорит о полномасштабной войне РФ против Украины

Российский певец, который до полномасштабной войны в Украине часто выступал в нашей стране, после 24 февраля отмалчивался. Однако уже в мае 2022 года Шуфутинский открыто поддержал путинскую агрессию. Он выступил в Москве перед ранеными оккупантами. Певец поддержал войну против Украины и пытался "поддержать" российских военных.

Помимо этого, он призывал журналистов его "не трогать". В одном из интервью Шуфутинский заявил, что он - гражданин РФ, который "говорит на своем языке и думает по-русски". В январе 2023 года певец попал в список артистов, против которых Украина ввела санкции.

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