Об этом сообщила благотворительная диджитал-платформа United24. Цель визита знаменитости пока не разглашается.

В Украину прибыл именитый французский режиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус. Об этом сообщила платформа United24, опубликовав фото Хазанавичуса на фоне железнодорожного вокзала в Киеве.

"Мишель Хазанавичус, режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар", прибыл в Киев", - сказано в сообщении.

Цель визита знаменитости пока что не разглашается, но он вполне может стать новым послом платформы United24, поскольку уже неоднократно помогал нашей стране.

Видео дня

Например, после деоккупации Изюма режиссер организовал аукцион, на котором благодаря продаже вещей мировых знаменитостей собрал 250 тысяч евро (почти 10 миллионов гривень). В ходе аукциона Мишель Хазанавичус продал печатную машинку из личной коллекции Тома Хенкса, косметичку Катрин Денев, редкие плакаты с автографами Натали Портман и другое.

Кто такой Мишель Хазанавичус

55-летний французский режиссёр, сценарист и актёр. Мировой славы ему удалось добиться благодаря ленте "Артист". Кинолента в 2012 году была награждена "Оскаром" в номинации "Лучший фильм", а сам Хазанавичус получил престижную статуэтку за лучшую режиссерскую работу.

Напомним, Евгений Хмара снял клип в тоннеле киевского метрополитена в сопровождении оркестра ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: