Шикарное поместье семьи Смитов включает 70 гектаров земли и стоит не менее 42 миллионов долларов.

В роскошном имении голливудской четы Уилла Смит и Джады Пинкетт-Смит в Калифорнии произошел пожар. Кому-то даже понадобилась помощь медиков.

Об этом сообщает Page Six.

Днем 20 сентября очевидцы сняли, как в расположенное в городе Калабасас имении въехали две скорые помощи, причем у одной работали мигалки, пожарная машина и несколько других автомобилей.

Анонимный свидетель издания утверждает, что причиной переполоха стало небольшое возгорание в одном из строений, расположенных на огромной территории имения, площадь которого превышает 70 гектаров.

Читайте такжеАктер Рассел Кроу показал фото своей фермы в Австралии после пожаров и дождейОдному человека даже оказали медицинскую помощь на месте, но госпитализация пострадавшему не понадобилась.

Ни представители семьи Смит, ни они сами пока что никак не комментировали произошедшее.

Стоит отметить, что в 2011 году Смиты выставляли свое поместье на продажу - тогда они оценили его в 42 миллиона долларов, но в итоге все же решили оставить его себе.

А в 2018 году имение даже чуть не сгорело в результате лесного пожара "Вулси", которым была охвачена Калифорния. Смитам даже пришлось эвакуироваться. Однако тогда им повезло, в отличие от некоторых их коллег по цеху, в том числе Джерарда Батлера, чей дом сгорел дотла.

Автор: Станислав Кожемякин