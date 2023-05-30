Злоумышленник угрожал всей семье актера.

В дом британского актера Бенедикта Камбербэтча ворвался неизвестный мужчина. Он с ножом в руках угрожал звездному семейству.

Как сообщает Daily Mail, в этот момент актер находился дома с супругой и тремя детьми. Они очень испугались, когда увидели незванного гостя, однако, к счастью, Бенедикт вовремя среагировал и вызвал полицию.

Источник издания рассказал, что злоумышленник скрылся с места преступления. Позже сотрудникам полиции все же удалось установить его личность. Им оказался бывший шеф-повар одной из гостиниц Джек Бисселл.

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Как злоумышленник ворвался в дом Камбербэтча

Мужчина пролез через железные ворота, а затем сорвал домофон на стене особняка. К счастью, на домофоне остались его отпечатки пальцев, по которым полиция его и вычислила.

Бисселла задержали. Более того, уже состоядся суд. Мужчине запретили три года приближаться к дому Камбербэтча и к его семье. Также он заплатил штраф в размере 250 фунтов.

Отмечается, что проблемы с законом у Бисселла были и ранее.

Че известен Бенедикт Камбербэтч

Камбербэтч обрел популярность благодаря роли Шерлока Холмса в сериале BBC "Шерлок". Также он снимался в таких картинах как "Пятая власть", "Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию", "Власть пса" и других.

Последние две роли принесли актёру номинации на премии "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и награду Американской Гильдии киноактёров в категории "Лучший актёр".

2 марта 2022 года, на церемонии вручения звезды на "Аллее славы" в Голливуде, выступил против российско-украинской войны.

Напомним, ранее на звезду "Сватов" Анну Кошмал напали неадекваты. Агрессивные мужчины пытались "вытащить" ее из машины.

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