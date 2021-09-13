Накануне певица спела со своим бывшим супругом Дикусаром на шоу.

Украинская певица Ирина Билык после второго эфира шоу "Танцы со звездами" поделилась снимком со своими двумя бывшими супругами – Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

На шоу Билык была ведущей балкона, а также спела с Дикусаром их совместный хит "Нас нет", чем растрогали зрителей.

"Ну что, вы уже видели наш номер?" – поинтересовалась Билык в подписи к фото.

Многие подписчики были заинтригованы таким фото:

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Другие же похвалили артистку за номер:

"Это было невероятно чувственно и красиво! Ирочка, вы – икона", "Ну, это Ирина Билык, что тут еще говорить. Как всегда, искренняя, яркая, с огромным сердцем и неповторимая. Равняюсь на вас с детства", "Ирочка, сказочный номер! Нежный, чувствительный! Очень понравился!", "Это было феерично!"

Как известно, хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко был третьим мужем Ирины Билык, они состояли в браке с 2003 по 2006 год. А с танцором Дмитрием Дикусаром (четвертый супруг певицы) они были вместе с октября 2007-го по 2010-й.

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Автор: Катерина Шварц