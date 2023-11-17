По ее словам, проблем со здоровьем нет, дело в другом.

Ведущая телеканала 1+1 Соломия Витвицкая впервые после развода рассказала о своей личной жизни. По ее словам, сейчас она влюблена, но это совсем другая любовь - более зрелая.

Она говорит, что каждые отношения отличаются от предыдущих. Любовь в 20 лет и в 40 - разная.

"Сейчас, например, ты уже осознанно будешь влюбляться, осознанно подходить к проблемам, с более холодным умом и так далее. Сейчас я влюблена", – призналась Витвицкая в интервью Славе Демину.

Кроме того, она ответила, почему у нее до сих пор нет детей. По словам 43-летней Витвицкой, она не из тех женщин, которые рожают для себя. Она убеждена, что дети должны появляться в семье, где есть большая любовь. Также она отметила, что проблем со здоровьем у нее нет.

Витвицкая сказала и то, что задумывалась над усыновлением ребенка, однако она считает этот шаг очень серьезным. Поэтому в будущем будет подходить к этому вопросу со всей ответственностью.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая ответила, общается ли сейчас со своим бывшим мужем, воюющим на фронте.

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