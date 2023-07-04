К счастью, она вовремя выехала из города.

3 июля российские захватчики нанесли удар по Сумам. Это произошло именно в тот день, когда в городе выступала певица Злата Огневич. К счастью, она успела вовремя выехать из города, благодаря чему не попала под обстрел.

На своей странице в Instagram она поблагодарила всех, кто переживал за нее и заверила, что с ней все хорошо.

"Ужас. Сумы. Очередной прилет. Спасибо, что беспокоитесь. С нашей командой все хорошо. Мы выехали в тот момент, когда все случилось", - рассказала певица.

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Она добавила, что продолжает концертную деятельность в поддержку украниских военных. По ее словам, никакие ракеты не помешают творить добрые дела.

"Мы никогда не сдадимся врагу", - добавила знаменитость.

Обстрел Сум - что известно

3 июля в Сумах прозвучало несколько мощных взрывов. После этого стало известно, что российский дрон попал в пятиэтажку в центре города.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов три человека погибли, еще 21 человек получил ранения. В городе объявлен день траура.

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