Умерла последняя звезда культового фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд (видео)
10:19, 27 июля 2020Звезды
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Актриса умерла в возрасте 104 лет в собственном имении.
Оливия де Хэвилленд в роли Мелани в фильме "Унесенные ветром" / Скриншот
В Париже в возрасте 104 лет скончалась последняя звезда культового фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Актриса сыграла роль Мелани. Роль соперницы Скарлетт о'хара - ее самая известная. И два "Оскара" актриса получила за свои более поздние работы.
Последние годы Хэвилленд считали старейшей обладательницей статуэтки.
Как сообщается, актриса умерла от естественных причин в собственном имении.
Напомним, ранее стало известно о смерти внучка Элвиса Пресли.
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