Умерла последняя звезда культового фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд (видео)

Актриса умерла в возрасте 104 лет в собственном имении.

В Париже в возрасте 104 лет скончалась последняя звезда культового фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Актриса сыграла роль Мелани. Роль соперницы Скарлетт о'хара - ее самая известная. И два "Оскара" актриса получила за свои более поздние работы.

Последние годы Хэвилленд считали старейшей обладательницей статуэтки.

Как сообщается, актриса умерла от естественных причин в собственном имении.

Напомним, ранее стало известно о смерти внучка Элвиса Пресли.

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