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Умерла последняя звезда культового фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд (видео)

10:19, 27 июля 2020
Звезды
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Оливия де Хэвилленд в роли Мелани в фильме "Унесенные ветром" / Скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Актриса сыграла роль Мелани. Роль соперницы Скарлетт о'хара - ее самая известная. И два "Оскара" актриса получила за свои более поздние работы.

Последние годы Хэвилленд считали старейшей обладательницей статуэтки.

Как сообщается, актриса умерла от естественных причин в собственном имении.

Напомним, ранее стало известно о смерти внучка Элвиса Пресли.

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Теги: #актриса