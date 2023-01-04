Екатерина Давиденко умерла в возрасте 28 лет.

Сегодня, 4 января, стало известно о смерти участницы шоу "Голос країни" Екатерины Давиденко. Поклонники певицы написали в соцсетях, что жизнь девушки забрала пневмония.

"Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии, - Екатерина Давиденко", - написал Иво Бобул на своей странице в Facebook.

Известно, что Екатерина умерла в возрасте 28 лет. У нее осталась 9-летняя дочь Мария.

Екатерина Давиденко участвовала в шоу "Голос країни"

Екатерина решила попробовать свои силы на шоу в 2014 году. На слепых прослушиваниях она исполнила Virtual insanity. Тогда к ней повернулись Святослав Вакарчук и Тамара Гвердцители. В то время одной из судей проекта была Ани Лорак, но она не повернулась к девушке.

В результате Давиденко пошла в команду Святослава Вакарчука, но одержать победу в шоу ей не удалось.

Напомним, ранее стало известно о смерти участника "Лиги смеха" Ярослава Гаркавко. Он погиб на войне, защищая Украину.

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