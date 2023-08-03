Помимо этого, у Инны Мирошниченко нашли опухоль.

В России умерла известная актриса Ирина Мирошниченко. Она скончалась в реанимации, на 82-м году жизни.

Как сообщает Mash, актриса умерла, не приходя в сознание. В больницу она попала из-за осложненной формы гриппа.

"Ирина Петровна заболела ещё 24 июля. Неделю пыталась лечиться дома, но состояние продолжало ухудшаться. В воскресенье её экстренно положили в больницу, где актрисе диагностировали тяжёлое поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию", - сообщает российский Telegram-канал.

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Предварительной причиной смерти Мирошниченко росСМИ называют полиорганную недостаточность, которая возникла из-за септическего шока. Простыми словами, тяжелая инфекция дала настолько серьезные осложнения, что артериальное давление актрисы критически снизилось, а некоторые ткани ее организма практически не пропускали кислород.

"Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга)", - добавили в Telegram-канале.

Чем известна актриса Ирина Мирошниченко

Первой большой ролью Мирошниченко в кино была работа в фильме "Их знали только в лицо". Также актриса работала в театре и была певицей. Она запомнилась многим зрителям по ролям в фильмах "Зимняя вишня-2", "Я шагаю по Москве", а также кинокартине "Вам и не снилось".

У Мирошниченко не было детей. Она трижды выходила замуж, но все ее браки распались. Последние годы жизни актриса проводила в одиночестве, за ней следила лишь сиделка. Напомним, ранее стало известно о том, что влиятельная российская блогерша-сыроед умерла в Малайзии от "голода и истощения".

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