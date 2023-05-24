Отмечается, что исполнительница имела проблемы со здоровьем.

Известная американская певица Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет. Легендарная исполнительница скончалась в Швейцарии.

"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. Мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания", - пишет издание Sky News.

Отмечается, что звезда родилась в США. Слава пришла к ней вместе с песней River Deep, Mountain High.

Кроме того, самыми популярными хитами стали песни:

The Best

Proud Mary

Private Dancer

What’s Love Got to Do With It

Тина Тернер закончила музыкальную карьеру - что известно

Певица не скрывала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Кроме того, она страдала от посттравматического расстройства из-за постоянных избиений первого супруга и музыканта Айка Тернера.

В 2013 году она пережила инсульт, а спустя несколько лет у нее обнаружили рак кишечника. После этого у нее диагностировали почечную недостаточность, из-за чего в 2017 году певице сделали операцию и пересадили почку.

В 2021 году 81-летняя Тернер сняла автобиографический фильм, в котором рассказала, почему решила покинуть сцену.

За свою карьеру певица получила множество наград, среди которых восемь Грэмми, а журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.

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