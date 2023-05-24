Известная американская певица Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет. Легендарная исполнительница скончалась в Швейцарии.
"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. Мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания", - пишет издание Sky News.
Отмечается, что звезда родилась в США. Слава пришла к ней вместе с песней River Deep, Mountain High.
Кроме того, самыми популярными хитами стали песни:
The Best
Proud Mary
Private Dancer
What’s Love Got to Do With It
Тина Тернер закончила музыкальную карьеру - что известно
Певица не скрывала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Кроме того, она страдала от посттравматического расстройства из-за постоянных избиений первого супруга и музыканта Айка Тернера.
В 2013 году она пережила инсульт, а спустя несколько лет у нее обнаружили рак кишечника. После этого у нее диагностировали почечную недостаточность, из-за чего в 2017 году певице сделали операцию и пересадили почку.
В 2021 году 81-летняя Тернер сняла автобиографический фильм, в котором рассказала, почему решила покинуть сцену.
За свою карьеру певица получила множество наград, среди которых восемь Грэмми, а журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.