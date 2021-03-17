81-летняя певица Тина Тернер сняла автобиографический фильм, в котором рассказала, почему решила покинуть сцену.
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Об этом сообщает The Sun.
По словам Тернер, она хочет провести остаток жизни вне камер. Она рассказала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Тина страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которое испытала в своем первом браке с музыкантом Айком Тернером.
А в 2013 году она пережила инсульт. А еще через несколько лет у нее обнаружили рак кишечника. Затем у нее развилась почечная недостаточность. Весной 2017 года обладательнице восьми Грэмми сделали операцию и пересадили почку. Донором стал второй муж поп-звезды – Эрвин Бах, за которого она вышла замуж в 2013 году.
УНИАН собрал самые популярные песни легендарной певицы Тины Тернер
The Best
I Don't Wanna Lose You
Private Dancer
Proud Mary
Soul Deep
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