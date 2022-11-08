Причины смерти музыканта не называются.

В возрасте 76 лет умер основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти.

Об этом на странице коллектива в Facebook сообщил бас-гитарист Пит Эгнью, при этом он не назвал причину смерти друга:

"Это самое грустное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриан и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, а я потерял лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов".

Дэн Маккаферти: что известно о певце

Дэн Маккаферти был бессменным лидером Nazareth с момента основания группы в 1968 году. Среди самых известных альбомов коллектива (всего он выпустил 23) - Razamanaz, Hair of the Dog, Close Enough for Rock 'n' Roll.

Самые популярные песни группы – Love Hurts, Broken Down Angel, Hair Of The Dog.

В 2013 году Маккаферти покинул коллектив из-за проблем со здоровьем.

Выпустил артист и три сольных альбома. Так, в 2019-м вышел Last Testament.

14 октября 2022 года артисту артисту исполнилось 76 лет.

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