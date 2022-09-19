Королевским украшениям Елизаветы II могут позавидовать все монаршие семьи мира.

Дворцы, ювелирные украшения, предметы искусства и даже животные - все это огромное монаршее наследство. По данным издания Forbes - все, чем владела Елизавета II, стоит около полумиллиарда долларов.

Кому достанется все это добро и почему королевским наследством не так просто распоряжаться, говорится в сюжете ТСН.

Более 300 ювелирных украшений, 30 замков и поместий, самая большая частная художественная коллекция, пони, собаки и даже лебеди. Когда Елизавета II восходила на престол, страна только пережила Вторую мировую войну, поэтому монаршее состояние было в упадке. Но за 70 лет правления ее состояние достигает 500 млн долл. И наследников у королевы немало.

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Впрочем, у королевского наследства есть одна проблема: большинство ценностей лишь формально принадлежат монархам и являются государственным имуществом. То есть ни продать, ни распоряжаться по собственному усмотрению ими королевские особы не могут. Но делить все равно придется.

Одна из самых дорогих и крупнейших недвижимостей Елизаветы II - официальная резиденция британских монархов Букингемский дворец. Здесь проводят все национальные праздники и устраивают мероприятия на самом высоком уровне. И, конечно, это - туристическая Мекка. Но жила королева не здесь, а в Виндзоре. Замок Балморал - более частное жилище монархини. По протоколу, владельцем всех имений становится следующий король. А все, чем монарх владел до этого, должен отдать старшему сыну.

Ее королевским украшениям могут позавидовать все монаршие семьи мира. Корона с самым большим алмазом в мире будет лежать на гробу королевы в прощальные дни. Как официальную регалию монаршего правителя ее может носить следующий монарх независимо от пола. А вот остальные украшения - сугубо женские, и как их поделят, неизвестно.

Поговаривают, что самым любимым украшением королевы была тиара девушек Великобритании и Ирландии. В тиаре из королевской коллекции шла под венец Кейт Миддлтон, а скандальной Меган Маркл в день свадьбы выделили сапфировое бандо.

Но больше всего среди ювелирной коллекции эксперты выделяют броши, у Елизаветы их было около 100, они были красноречивее любых слов.

Чарльзу III передадут королевскую коллекцию картин и других предметов искусства. Унаследует он и около 100 породистых лошадей и лебедей. А вот корги поделят между собой сын Елизаветы Эндрю и его бывшая жена. Что достанется остальным детям, внукам и правнукам, мир узнает только через 90 лет.

Саму Елизавету II похоронят только в двух простых украшениях - в серьгах с жемчужинами и в обручальном кольце из валийского золота, которое не снимала на протяжении 75 лет, с тех пор, как вышла замуж за принца Филиппа.

Напомним, 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. Ее преемником стал Чарльзл III.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоится 19 сентября.

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