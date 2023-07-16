Мария Бурмака объяснила, что люди могут ошибаться, но то, что сделала Повалий - это "грех".

Украинская певица Мария Бурмака высказалась о предательнице Таисии Повалий. Она объяснила "кровный грех" артистки, сравнив ее с Виталием Козловским. Ранее певцу часто напоминали о том, что он выступал в РФ.

"Есть ошибки, которые могут быть совпадением, неправильным решением... Действительно, грубая ошибка, когда уже шла АТО, а Виталий Козловский на 9 мая в России (выступал - УНИАН). Как можно было не понимать, что это победобесие для того, чтобы затеять новую войну?" - рассказала Бурмака в интервью Алине Доротюк.

Певица отметила, Козловский мог просто не понимать, что делает. Вероятно, певцу никто не сказал и не объяснил, как все это выглядело. По словам Бурмаки, поступок Козловского действительно был ошибкой. Но он все равно не столь ужасен как то, что делает Повалий. Предательница продолжает выступать в РФ, поет на сцене Кремля и поздравляет оккупантов с праздниками.

Бурмака считает, что Повалий взяла на себя большой "грех". Опальная певица стала "толеровать" убийства украинцев.

"Что в голове у Таисии Повалий - я просто не знаю. Ну и еще такой момент. Знаете, есть ошибка, а есть кровный грех. Так вот, петь "Червону руту" сейчас в Москве - это кровный грех, это толерование убийства своего народа. Я не знаю, в какие грехи это внести. Но мне кажется, что это один из смертных грехов", - пояснила Бурмака.

Что Повалий делает в РФ

Предательница Таисия Повалий не осудила полномасштабную войну РФ против Украины. Вместо этого она продолжает жить на территории страны-агрессора и подыгрывать роспропаганде. Недавно Повалий разрыдалась на одной сцене с Басковым. Она пыталась намекнуть на то, что скучает по прошлому.

Кроме этого, Повалий распространяет фейки РФ. Она утверждала, что "человечество зашло в тупик", а также рассказывала ложь о Майдане и Донбассе. Также недавно появилась информация о том, что Повалий не может купить себе квартиру в РФ, а потому вынуждена арендовать не очень элитное жилье.

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