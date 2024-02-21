Фото инстаграм Лолиты Богдановой 

Украинскую модель Onlyfans 25-летнюю Лолиту Богданову, которая более известна в сети по псевдониму Лола Банни, разыскивает правительство Путина. Об этом пишут РосСМИ.

Оказалось, что диктатор не может до сих пор забыть, как в 2021 девушка показала обнаженную грудь возле Кремля. Тогда ее сразу задержали, но позже отпустили при условии, что она не будет выезжать с территории России. Но украинка не стала ждать и уехала в США, нарушив свое обещание. Поэтому на днях МВД РФ объявило ее в розыск по статье Уголовного кодекса (речь идет об оскорблении чувств верующих).

Фото инстаграм Лолиты Богдановой 

Интересно, что эта информация удивила иностранных журналистов. Они начали бить тревогу, что якобы для Богдановой все может закончиться, как и для оппозиционера Алексея Навального, который недавно умер в колонии. 

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"Охота" на Лолу Банни началась за волной уголовных дел, возбужденных российской полицией и силами безопасности против лиц, которых считают "врагами" или отступниками от новой российской ортодоксальности", - написало издание Daily Express US.

Сама девушка пока не комментирует эту ситуацию, лишь опубликовала мем о том, что МВД России ее просто пиарит. 

Позиция Лолиты Богдановой относительно войны России против Украины

Лолита Богданова, родившаяся в Макеевке Донецкой области, ни разу не говорила о войне в Украине. Девушка после оккупанции своего родного города уехала в Москву, где работала моделью. Сейчас она публикует пикантные фото из Лос-Анджелеса. 

Напомним, недавно стало известно, что 36-летняя американская актриса фильмов для взрослых совершила самоубийство

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