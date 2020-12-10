Актер стал героем в клипе на песню "Миг".

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о съемках в клипе группы "Ленинград".

Об этом сообщает Обозреватель.

Читайте такжеДжорджа Клуни госпитализировали после экстренного похудения

"Сомнений из-за того, что "Ленинград" – группа из России, совсем не было. Знаете, слишком много в наше время проводится параллелей между политикой и искусством... Думаю, это совершенно разные вещи. Более того, сейчас есть такая тенденция, что в Киеве снимают клипы известные исполнители и коллективы – Майли Сайрус, Stromae, Hozier. Не понимаю, почему "Ленинград" вызывает такой резонанс?" – высказался Тарас.

Также он рассказал, что предложение о съемках поступило ему еще в период его участия в шоу "Танцы со звездами". Также он рассказал, что клипы группы "Ленинград" - это всегда маленький фильм. Поэтому процесс ничем не отличался.

"Может стоит на эту ситуацию посмотреть под другим углом – порадоваться, что так развивается индустрия, заводит в Украину средства, дает рабочие места. Это же круто, что клип российской группы – Made in Ukraine", - добавил актер.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН