Артистов, художников, актеров и других творческих личностей призывают с достоинством нести звание граждан Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к украинскому творческому сообществу с призывом отказаться от почетных званий и государственных наград, предоставленных государством-оккупантом, Российской Федерацией.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы считаем, что сейчас никто не может оставаться в стороне, быть "вне политики". Артист, художник, актер – на вас смотрят миллионы людей и ждут, что вы будете нести звание "гражданин/гражданка Украины" с достоинством", - подчеркнула Кравчук.

"Ведь во всем мире сегодня оно означает силу духа, твердость и приверженность настоящим ценностям. Уверена, что, отказавшись от наград из окровавленных рук руководителей РФ, вы получите гораздо больше – еще большую любовь и поддержку на международном уровне. А еще, после победы, вы сможете жить и творить, имея уважение к себе", - заявила Кравчук.

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