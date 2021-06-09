Популярный американский актер Уилл Смит, который недавно признался, что на карантине потерял спортивную форму, показал смешное видео с тренировки.
Видеоролик он опубликовал в своем Instagram.
На видео Смит пытается поднять огромное колесо, но у него никак не получается сделать это.
Поклонники актера оценили его чувство юмора. Многие из них при этом поддержали Смита, призвав не сдаваться: «Мы тебя любим», «Ты сможешь», «Колесо прикручено», «Ты такой настоящий».
Ранее Уилл Смит пообещал фанатам приложить максимум усилий, чтобы вернуться в форму.
И уже показывал несколько видео с усердных тренировок в спортзале:
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