Поклонники актера поддержали его, призвав не сдаваться.

Популярный американский актер Уилл Смит, который недавно признался, что на карантине потерял спортивную форму, показал смешное видео с тренировки.

Видеоролик он опубликовал в своем Instagram.

На видео Смит пытается поднять огромное колесо, но у него никак не получается сделать это.

Поклонники актера оценили его чувство юмора. Многие из них при этом поддержали Смита, призвав не сдаваться: «Мы тебя любим», «Ты сможешь», «Колесо прикручено», «Ты такой настоящий».

Ранее Уилл Смит пообещал фанатам приложить максимум усилий, чтобы вернуться в форму.

И уже показывал несколько видео с усердных тренировок в спортзале:

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Автор: Катерина Шварц