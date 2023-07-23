Певица показала разбитое сердце.

В ночь с 22 на 23 июля страна-террорист Россия нанесла удар по Одессе, в результате которого есть пострадавшие и погибшие. Среди пострадавших есть и дети.

Украинские знаменитости уже отреагировали на массированный обстрел по Одессе. Так, певица София Ротару обнародовала кадры последствий ракетного удара по городу и добавила эмодзи в виде разбитого сердца.

Стоит отметить, что артистка каждый раз реагирует на зверства оккупантов, однако чаще всего она немногословна.

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Владимир Дантес, Владимир Остапчук, Лилия Ребрик, Настя Каменских, Анна Кошмал и другие украинские артисты также отреагировали на запуск ракет по Одессе и разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви Московского патриархата.

Они, как и София Ротару, опубликовали кадры последствий и попросили одесситов держаться.

Ракетный удар по Одессе - что известно

В ночь на 23 июля Россия запустила по Одессе 19 ракет разного типа, девять из них ВСУ уничтожили. В результате атаки разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, частный дом и еще несколько сооружений.

Также известно о 22 пострадавших, среди которых четверо детей, и гибели мужчины.

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