Мужчина показал последствия опасной ситуации.

Участник известной американской группы "Slipknot" Сид Уилсон получил серьезную травму.

Недавно 47-летний музыкант опубликовал видео в Instagram из больницы. Позже он объяснил, что именно с ним случилось.

"Привет всем! Со мной все в порядке, со мной все будет в порядке, но у меня были серьезные ожоги лица и рук. Я обожжен везде. Брови обожжены. Мой рот покрыт волдырями. Мои руки в плохом состоянии. Обе руки", - рассказал Сид и показал состояние кожи на теле.

Врачи диагностировали у него ожоги второй степени рук, шеи и лица. А его жена, Келли Осборн, написала больше подробностей инцидента. Оказалось, что ожоги мужчина получил в результате несоблюдения правил безопасности. В частности, Уилсон хотел поджечь органический мусор во дворе, но не учел опасность природных газов, скопившихся под ним. Поэтому произошел мощный взрыв, который обжег лицо музыканта.

"Он буквально поджег сам себя и взорвал все вокруг", - написала Келли.

Однако она заверила подписчиков, что Сиду уже лучше. Мужчину отправили домой и жена делает ему перевязки.

Что известно о группе "Slipknot"

Группа "Slipknot" основана в 1995 году в штате Айова, США. Ее участники прославились своими яркими живыми выступлениями и сценическими образами, ведь всегда выходят на сцену в узнаваемых масках.

К слову, альбомы коллектива получили статус платиновых, всего продано более 30 миллионов копий во всем мире. В 2006 году группа получила премию "Грэмми" за сингл "Before I Forget".

Напомним, ранее культовые "Slipknot" показали клип Unsainted и представили в нем новые маски.

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