Помимо Slipknot, на участие в фестивале заявлены такие исполнители как Deftones, Poppy, Gorillaz и прочие.

Легендарная группа Slipknot впервые выступит в Украине – музыканты вошли в число хедлайнеров фестиваля UPark Festival 2021.

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«Одна из самых успешных метал-групп в истории, культовые Slipknot 18 июля впервые в Украине сыграют свой впечатляющий лайв на UPark Festival 2021», - сообщается в Facebook фестиваля.

Помимо Slipknot, на участие в фестивале заявлены такие исполнители как Deftones, Poppy, Gorillaz и прочие.

Продажа билетов доступна с 11 сентября. Для тех, кто купил билеты на фестиваль до 1 мая 2020, обещают бонусы.

Slipknot – кто такие

Нью-метал группа Slipknot основана в 1995 году в штате Айова, США. Музыканты прославились яркими живыми выступлениями и сценическими образами, поскольку всегда выходят на сцену в узнаваемых масках.

Альбомы Slipknot получили статус платиновых, всего по всему миру продано более 30 млн копий. В 2006 году группа получила премию «Грэмми» за сингл «Before I Forget».

В августе 2019 года группа выпустила свой шестой студийный альбом We Are Not Your Kind. Альбом дебютировал под номером 1 в чартах некоторых стран, включая Великобританию и США, а также получил положительные отзывы у критиков.

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Автор: Дмитрий Захаров