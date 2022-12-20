Визажистка Рокси покорила своей фигурой.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк", визажистка Роксолана снялась без нижнего белья. Девушка позировала в черной распахнутой рубашке, которая оголяла ее стройное тело, и в чулках.

Кудрявые локоны Рокси распустила, а на лицо нанесла макияж в стиле смоки-айс. Поклонники оставили девушке множество "сердечек" и "огоньков" в комментариях под фотографией.

Интересно, что девушка оставила и геолокацию. Сейчас она находится во Франции.

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Напомним, Роксолана покинула шоу "Холостяк" в пятом эфире. На церемонии роз главный герой Алекс Топольский заявил, что не чувствует заинтересованности со стороны девушки, поэтому вынужден отпустить ее домой. По дороге в аэропорт Роксолана расплакалась.

После ухода из шоу Рокси обратилась к Топольскому на своей странице в социальной сети Instagram: "Ты ничего не понял".

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