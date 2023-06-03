Девушка не ожидала того, что избранник станет перед ней на колено.

Участник Kalush Orchestra, сопилкарь и битбоксер Виталий Дужик, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Это случилось прямо во время концерта.

Сопилкарь пригласил девушку, блогершу и певицу Евгению Мазуренко, на сцену. Группа Kalush Orchestra выступала в Польше, любимая музыканта поехала туда с ним. Однако она не ожидала, что ее ждет сюрприз.

Дужик стоял с букетом цветов. Он романтично признался девушке в любви и внезапно встал на одно колено. Сопилкарь сделал предложение и ждал реакции. Мазуренко смутилась, однако сказала "да".

Фанаты были в восторге, они громко кричали и радовались за пару. Впоследствии Мазуренко похвасталась обручальным кольцом в Instagram.

Участник Kalush Orchestra любимой во время концерта - видео

Реакция комментаторов

В комментариях под видео, которое буквально "взорвало" сеть, фанаты пишут:

"Искренние поздравления, это очень романтично"

"Нельзя так делать, а если бы реально она хотела "нет" сказать"

"Счастье молодым, в такие времена важно помнить о любви".

Группа Kalush Orchestra - что о них известно

Группа, основанная в 2019 году, победила на Евровидении-2022. Они мощно выступили с песней "Стефанія". На сцене музыканты нарушили правила. Несмотря на запрет, они все равно выступили с призывом помочь спасти защитников "Азовстали" и Мариуполя.

В этом году группа Kalush Orchestra грандиозно открыла Евровидение в Ливерпуле. Зрители визжали от восторга. А недавно стало известно, что КилимМэн из Kalush Orchestra начал сольную карьеру и выпустил первую песню.

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